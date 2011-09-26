نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی 164 رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی لحظاتی پیش در سامانه اعلام نتایج مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.com اعلام شد.

داوطلبان می توانند از هم اکنون با مراجعه به این پایگاه اینترنتی و با وارد کردن مشخصات فردی و شماره داوطلبی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

با آنکه دانشگاه آزاد در 173 رشته، آزمون دکتری خود را بهمن ماه سال گذشته برگزار کرد اما عصر امروز نتایج نهایی 164 رشته این مقطع تحصیلی اعلام خواهد شد و بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد، نتایج 9 رشته دیگر آزمون دکتری به زودی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

همچنین داوطلبان شرکت کننده در بخش بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد می توانند عصر امروز در پایگاه اینترنتی یاد شده وضعیت قبولی خود را مشاهده کنند.

اطلاعیه مربوط به زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان روز سه شنبه 5 مهرماه از طریق پایگاه روابط عمومی مرکز آزمون به نشانی www.pubr-azmoon.com در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت و به طور همزمان در روزنامه آفرینش منتشر می شود.

پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد می توانند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 6 و 7 مهرماه به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش، جهت ثبت نام مراجعه کنند.

به گزارش مهر، در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 2 هزار و 500 نفر پذیرفته شدند که به گفته عبدالله سجادی جاغرق - رئیس مرکز آزمون این ظرفیت در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است.