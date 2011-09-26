  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

مصر ورود خانواده قذافی به این کشور را تکذیب کرد

مصر ورود خانواده قذافی به این کشور را تکذیب کرد

منابع امنیتی مصر ورود شماری از اعضای خانواده دیکتاتور لیبی به خاک این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی فرودگاه قاهره اخبار رسانه های الجزایر مبنی بر ورود 8 نفر از اعضای خانواده معمر قذافی دیکتاتور لیبی به مصر را تکذیب کردند.

این منابع افزودند: از آغاز قیام لیبی تاکنون هیچکدام از اعضای خانواده قذافی چه از طریق الجزایر یا هر کشور دیگری وارد مصر نشده اند و حتی دستور العمل های سختی به شرکت های هواپیمایی صادر شده است شهروندان لیبیایی بدون ویزا و اقدامات امنیتی از پیش تعیین شده وارد خاک مصر نشوند.

خاطرنشان می شود منابع آگاه الجزایری پیش از این اعلام کرده بودند 8 نفر از اعضای خانواده قذافی در 29 آگوست فرودگاه "هواری بومدین" در پایتخت الجزایر را به سوی مصر ترک کرده اند.

کد مطلب 1417165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها