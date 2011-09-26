مصر ورود خانواده قذافی به این کشور را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی فرودگاه قاهره اخبار رسانه های الجزایر مبنی بر ورود 8 نفر از اعضای خانواده معمر قذافی دیکتاتور لیبی به مصر را تکذیب کردند.

این منابع افزودند: از آغاز قیام لیبی تاکنون هیچکدام از اعضای خانواده قذافی چه از طریق الجزایر یا هر کشور دیگری وارد مصر نشده اند و حتی دستور العمل های سختی به شرکت های هواپیمایی صادر شده است شهروندان لیبیایی بدون ویزا و اقدامات امنیتی از پیش تعیین شده وارد خاک مصر نشوند.

خاطرنشان می شود منابع آگاه الجزایری پیش از این اعلام کرده بودند 8 نفر از اعضای خانواده قذافی در 29 آگوست فرودگاه "هواری بومدین" در پایتخت الجزایر را به سوی مصر ترک کرده اند.