"پل چوبی" در شمال کشور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، "پل چوبی" اولین روز فیلمبرداری خود را با دو نفر از بازیگران اصلی بهرام رادان و مهناز افشار در جاده‌های شمال کشور آغاز کرد. پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده این فیلم کار خود را در شمال کشور به پایان برسانند و برای گرفتن باقی داستان به تهران بازگردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: "پل چوبی" معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای ناآرام...

عوامل این فیلم عبارتنداز کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، صدابردار: بابک اخوان، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، دستیار دوم کارگردان: کریم محمد‌امینی،

فیلمبردار: رضا غفاری،‌ دستیار اول فیلمبردار: مجید غفاری، دستیار دوم فیلمبردار: هادی منوچهرپناه، گروه فیلمبرداری: مرتضی خان‌محمد، امیرحسین صدیقی‌راد، شاهین شمس، هاشم درزی. دستیار صدابردار: ساسان کریمی، مهدی رحیم‌زاده، مجریان گریم: لیلا شنگله، آرمین مظفری، دستیاران طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، منیره فدائی، مژگان عیوضی، مهشید غفوری، تدارکات: عطالله مقدسی، حمل و نقل: سید اسحاق موسوی. امور دفتری: منصوره کاشانی، فیلم پشت صحنه: میثم میرزایی، مشاور تبلیغات: سام مشاور، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مدیر تولید: پیمان جعفری، تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری از دیگر عوامل هستند.

بازیگران عبارتند از بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار، آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، نیلوفر سجادی، با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری.