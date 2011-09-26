  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

"پل چوبی" در شمال کشور کلید خورد

"پل چوبی" در شمال کشور کلید خورد

فیلم سینمایی "پل چوبی" به کارگردانی مهدی کرمپور اولین روز مهر ماه سال جاری کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، "پل چوبی" اولین روز فیلمبرداری خود را با دو نفر از بازیگران اصلی بهرام رادان و مهناز افشار در جاده‌های شمال کشور آغاز کرد. پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده این فیلم کار خود را در شمال کشور به پایان برسانند و برای گرفتن باقی داستان به تهران بازگردند.
 
در خلاصه داستان فیلم آمده است: "پل چوبی" معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای ناآرام...
 
عوامل این فیلم عبارتنداز کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، صدابردار: بابک اخوان، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، دستیار دوم کارگردان: کریم محمد‌امینی،
 
فیلمبردار: رضا غفاری،‌ دستیار اول فیلمبردار: مجید غفاری، دستیار دوم فیلمبردار: هادی منوچهرپناه، گروه فیلمبرداری: مرتضی خان‌محمد، امیرحسین صدیقی‌راد، شاهین شمس، هاشم درزی. دستیار صدابردار: ساسان کریمی، مهدی رحیم‌زاده، مجریان گریم: لیلا شنگله، آرمین مظفری، دستیاران طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، منیره فدائی، مژگان عیوضی، مهشید غفوری، تدارکات: عطالله مقدسی، حمل و نقل: سید اسحاق موسوی. امور دفتری: منصوره کاشانی، فیلم پشت صحنه: میثم میرزایی، مشاور تبلیغات: سام مشاور، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مدیر تولید: پیمان جعفری، تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری از دیگر عوامل هستند.
 
بازیگران عبارتند از بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار، آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌  هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، نیلوفر سجادی، با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و  با حضور: مهران مدیری.
کد مطلب 1417166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها