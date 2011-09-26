جمشید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شکایت این اداره علیه شهرداری گالیکش مبنی بر تخریب و دخل و تصرف و برداشت غیر مجاز شن، ماسه و مصالح رودخانه ای از بستر رودخانه دوغ و متعاقب آن صدور دستور مقام قضایی در این رابطه، عملیات برداشت غیر مجاز مصالح رودخانه ای کارگاه فوق تا اعاده به وضع سابق و ساماندهی عرصه های بستری طی صورت جلسه ای متوقف شد.

وی اظهار داشت: گفتنی است هرگونه برداشت مصالح از بستر انهار، رودخانه ها، مسیل ها و ... باید با اخذ مجوز از دفتر فنی استانداری با کسب نظر از شرکت آب منطقه ای استان صورت پذیرد.

بهمنی یادآورشد: در غیر اینصورت خلاف مقررات بوده و ضمن جلوگیری و توقف برداشت، برای پیگرد قانونی به مراجع محترم قضایی معرفی خواهند شد.