فینالیست های جام شهدای رسانه و صنعت در تبریز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال چهار جانبه جام شهدای رسانه و صنعت در تبریز ظهر امروز با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن، تیم های خبرگزاری های آذربایجان شرقی و سازمان صنایع و معادن این استان به ترتیب برابر تیم های صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و انجمن ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی استان به برتری رسیدند.
در بازی اول، تیم خبرگزاری های آذربایجان شرقی با درخشش احد نقش شور و مهرداد خوشکار مقدم توانست پس از کسب نتیجه تساوی چهار بر چهار مقابل تیم قدرتمند صدا و سیما، در ضربات پنالتی حریف خود را شکست داده و راهی دیدار فینال شود.
در بازی دوم نیز تیم های سازمان صنایع و معادن و انجمن ورزشی نویسان پس از ثبت نتیجه تساوی یک بر یک در وقت های معمول، در ضربات پنالتی با هم رقابت کردند که در نهایت تیم صنایع و معادن توانست پیروزی را از آن خود کرده و دیگر تیم فینالیست مسابقات لقب بگیرد.
رقابتهای فوتسال چهار جانبه جام شهدای رسانه و صنعت فردا (سه شنبه) با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال به پایان می رسد.
دیدار رده بندی این مسابقات از ساعت 11 سه شنبه بین تیم های صدا وسیما و انجمن ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی آذربایجان شرقی به انجام خواهد رسید و ساعتی پس از آن، دو تیم خبرگزاری ها و سازمان صنایع و معادن برای کسب عنوان قهرمانی برابر هم صف آرایی می کنند.
در برگزاری مسابقات فوتسال شهدای رسانه و صنعت، سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی و سازمان ورزش شهرداری تبریز مشارکت دارند.
این برای دومین بار در سال جاری است که چنین مسابقاتی با حضور چهره های رسانه ای آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.
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