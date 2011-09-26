مدیر کل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده با صدور حکمی، حمید ابراهیمی فرماندار ارومیه را به عنوان مشاور استاندار و مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی جلال زاده آمده است: نظر به معرفی معاونت سیاسی اجتماعی و شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمندتان، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور استاندار در هماهنگی امور ایثارگران و مدیر کل دفتر امور اجتماعی منصوب می نمایم.

مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و جایگاه مهم دفتر امور اجتماعی اقتضا دارد با همت عالی و عنایات الهی و مساعدت همکاران سخت کوش و دستگاه های ذیربط استانی به گونه ای برنامه ریزی شود تا از همه ظرفیت های ممکن برای بهره وری و ارتقاء‌کارآمدی سازمانی استفاده شود.

اطمینان دارم با هم فکری نیروهای مجرب، صاحب نظران استان و نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و راه حضرت امام (ره) در انجام ماموریت های محوله موفق خواهید بود.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت هدایت های مقام معظم رهبری از خداوند متعال مسئلت دارم.

حمید ابراهیمی طی سالهای گذشته در رده های مختلف مدیریتی از جمله مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، رئیس آموزشکده فنی قاضی طباطبایی و فرماندار ارومیه فعالیت کرده است.