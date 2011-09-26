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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

هشتمین دوره جایزه ادبی «واو» فراخوان داد

هشتمین دوره جایزه ادبی «واو» فراخوان داد

جایزه ادبی «واو» هشتمین فراخوان خود را برای ناشران و نویسندگان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی واو در هشتمین دوره فعالیت خود، در جهت انتخاب و معرفی بهترین رمان متفاوت سال و بهترین ناشر رمان متفاوت سال، فراخوان خود را منتشر کرد.

در این فراخوان از علاقه‌مندان خواسته شده تا سه نسخه از رمان‌های خود را که چاپ اول آنها در سال 1389 بوده، تا تاریخ 15 مهرماه، به نشانی صندوق پستی 597-19585 ارسال کنند.

این جایزه ادبی در دوره‌های گذشته خود داورانی از استان‌های مختلف کشور را برای داوری آثار برگزیده است.

داوود غفارزادگان نویسنده بهترین رمان متفاوت سال گذشته و علیرضا بهشتی از انتشارات روزنه به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت سال معرفی شدند.

کد مطلب 1417172

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