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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری به تعویق افتاد

رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری به تعویق افتاد

سومین رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری که قرار بود چهارشنبه همین هفته در سنندج برگزار شود، به چهارشنبه 13 مهر ماه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش باقری، سرمربی تیم ملی، این تصمیم را به دلیل حضور روز سه شنبه ملی پوشان وزنه برداری در  سفارت فرانسه اتخاذ کرد. طبق برنامه ریزی جدید، اعضای تیم ملی وزنه برداری باید فردا صبح در محل سفارت فرانسه در تهران حاضر باشند تا آخرین کارهای مربوط به دریافت ویزای کشور میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان را انجام دهند.

براین اساس ملی پوشان وزنه برداری امشب به تهران می آیند اما سه شنبه شب دوباره به سنندج بازمی گردند تا روز چهارشنبه در سومین رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در سالن وزنه برداری تختی سنندج شرکت کنند.

کد مطلب 1417174

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