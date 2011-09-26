حاشیه مهمترین مشکل تیم مس کرمان است

نصراله گنجعلیخانی در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهارداشت: در دو جلسه ای که با اعضاء کادرفنی و بازیکنان تیم داشته ام مشکل تیم را از نزدیک بررسی کرده و شرایط را از نزدیک دیده ام.

وی تصریح کرد: بحث اول در کسوت مدیرعاملی مس تیم بزرگسالان است که باید به دور از حاشیه ها کار خود را با قوت ادامه دهد.

گنجعلیخانی ادامه داد: مدیران گفتند با برگزاری این جلسه حاشیه هایی که تیم داشته است نیز تمام شده است که امیدوارم همین گونه باشد که دوستان می گویند و بتوانیم با بازی های خوب امتیازات از دست رفته تیم را جبران کنیم.

وی یادآورشد: طی صحبتهایی که با دوستان داشتم اعلام کردم بعد از حل مشکلات تیم بزرگسال مس کرمان که باید کمک کنیم از این مرحله بحرانی خارج شود، توجه خود را روی دیگر تیم ها به ویژه در تیم های رده ای و پایه ای مس کرمان متمرکز می کنیم.

گنجعلیخانی بیان داشت: باید ضمن توجه کردن به تیم های شهرستانی سعی شود از استعدادیابی در ورزش استان کرمان نیز غافل نباشیم.

وی گفت: من کاره ای نیستم که بگویم تیم را چنین می کنم یا چنان، بلکه سعی خودمان را می کنیم و به خدا توکل دارم.

وی تصریح کرد: تنها مشکل باشگاه که همان حاشیه هاست باید هرچه سریعتر جمع شود تا همه بتوانند با همدلی و اتحاد برای خدمت به فوتبال کرمان گام برداریم.