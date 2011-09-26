نمایشگاه حجاب میراث ماندگار در اراک گشایش یافت

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه حجاب میراث ماندگار با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی ایران بالاخص در میان نسل جوان گشایش یافته است.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه پوسترهایی از حجاب تحت عنوان در حریم ریحانه درمعرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

ذوالفقاری با اشاره به جایگاه حجاب و عفاف در دین مبین اسلام بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: در شرایطی که ایران اسلامی مورد هجمه فرهنگی دشمن قرار دارد برنامه ریزی در راستای مقابله با این جنگ تما عیار دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باید در دستور کار همه مسئولین قرار بگیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی بیان داشت: دشمن برآن است تا با خدشه وارد کردن به فرهنگ ارزشمند ایرانی اسلامی که حجاب جز یکی از شاخه های این فرهنگ است به اهداف شوم خود در ایران دست یابد.

حجت الاسلام ذوالفقاری بیان داشت: ترویج فرهنگ حجاب در قالب نمایشگاه های عکس، نرم افزار، دوخت و تولید و .... و بیان ارزشهای والای حجاب در جامعه می تواند دشمن را در تحقق اهداف ناکام گذارد .

گفتنی است نمایشگاه حجاب میراث ماندگار تا پایان هفته جاری هر روز صبح و عصر در محل مسجد امام زمان شهرک شهید بهشتی فاز یک برای بازدید علاقمندان دایر است.

