هیچ جنگ نزدیکی برای ایران قابل تصور نیست/ سپر موشکی در ترکیه علیه آمریکا و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسید یحیی ‏صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، که در نشست تشکیلاتی مسئولین حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجوئی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان سخنرانی می کرد ، با اشاره به مجاهدت ها و فداکاریهای شهیدان در هشت سال دفاع مقدس گفت: آنچه داریم مرهون فداکاریهای بزرگ آن مردان و زنان بی ادعا بود که جان در کف دست گذاشتند و به عهد و پیمانی که با خدا و امام بسته بودند تا لحظه جان دادن وفا کردند و به لقاء پروردگار نائل شدند و هم اکنون در جوار رحمت رزق الهب مشغول رشد و کمال در عالم برزخ هستند.

صفوی با اشاره به انتظارات از مسئولین بسیج دانشجوئی گفت: مسئولین بسیج دانشجوئی بایستی نسبت به تغییر و تحولات در محیط بین الملل ، منطقه ای و ملی شناخت داشته باشند و در محیط خودمان تغییر و تحولات خاور میانه را با دقت دنبال کنند. بسیجیان ، خصوصا بسیجیان دانشجو باید به شناخت افق های جدید و آینده نگری نسبت به امواج بیداری اسلامی و تغییر معادله قدرت سیاسی به نفع ملت ها به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ثمره خون شهیدان ، اهتمام داشته باشند.

وی تاکید کرد: واقعیت آن است که بیداری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و این موج به دیگر حکومت های سلطه گر خواهد رسید.



صفوی در ادامه به دانشجویان توصیه کرد تا تاریخ کشورمان ، خصوصا تاریخ دفاع مقدس را مرور کنند و نسبت به مسایل کلان اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشورمان شناخت جامعی برسند و در خصوص حل مشکلات کشور ، راه حل ارائه دهند .



وی ادامه داد: کشور ما حداقل به هزار مدیر خوب در سطح بالای مدیریت نیاز دارد، ما در این چند سال در تربیت مدیران مومن در طراز انقلاب اسلامی که خردمند ، آینده نگر ، شجاع و ولایتمدار باشند ضعف داشتیم و این در حالی است که مشکلات و مسائل کشور روز به روز بدلایل جمعیتی و سایر دلایل سخت تر و پیچیده تر می شود و حل این مسائل به مدیریت خردمندانه و عاقلانه ، نیاز دارد. این موضوع در خصوص مدیران میانی هم به همین گونه است .



صفوی افزود: باید به یکی از مهمترین رسالت و کارکرد دانشگاه ها ، یعنی تربیت و ساخت مدیرانی برای اداره کشور توجه کرد .در زمان جنگ تحمیلی هم اینگونه بود ، یعنی یکی از عوامل پیروزی ما در جنگ غیر از ایمان قدرت فکری بود. بنیان گذاران سپاه فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند و فرماندهان جنگ برخواسته از دانشگاه ها و یا دارای سواد دانشگا هی بودند.



فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تاثیرگذاری بسیج دانشجوئی در محیط پیرامونی خود ، گفت: بسیج دانشجوئی و بسیجیان دانشگاه ها بایستی با قدرت کلام ، فکر ، اخلاق و رفتار تعین کننده ، سرنوشت ساز و تاثیر گذار باشند. در کنار اینها دانشجوی بسیجی یک دانشجوی مردم دار است .



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در خصوص وضعیت استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به استقرار سپر دفاع موشکی در ترکیه و حضور نیروهای آمریکائی در منطقه ، گفت: از نظر من هیچ جنگ نزدیکی برای ایران قابل تصور نیست ، تهدیدات خارجی ایران عمدتا شامل آمریکائیها و صهیونیست ها است که در حال حاضر آمریکائیها و صهیونیست ها درگیر حوزه های مختلف هستند.

وی ادامه داد: آمریکا در افغانستان با مشکلات جدی روبرو است و موضوع 4 میلیارد دلار هزینه جنگ افروزی آمریکا که یکی از دلایل مشکلات اقتصادی آمریکا است ، و کشته شدن بیش از 6 هزار نفر آمریکائی ،که البته در انتخابات آینده ایالات متحده و ریاست جمهوری برای اوبا ما بعنوان یک چالش فرا رو است.



مشاور رهبر انقلاب تصریح کرد: صهیونیست ها هم دارای مشکلات داخلی بسیاری هستند و از نظر من سپر موشکی که آمریکائی ها در ترکیه مستقر کردند هم می تواند علیه آمریکائی ها باشد و هم علیه روسیه .

وی افزود: دو گانگی رفتار ترکیه را می توان در سفر اردوغان به مصر و در خواست از مردم مصر برای تعیین نظام لائیک بعنوان نظام جاری مصر دید ، ترکیه ای ها بدنبال آن هستند تا به کشورهائی که قیام کرده اند مدل لائیک را ارائه دهند ، تا این مدل جایگزین مدل حکومت اسلامی ایران شود. ژست هائی هم که ترکیه علیه صهیونیست ها می گیرند یک ژست سیاسی است و در لایه های زیرین ارتباط خود را هم چنان حفظ کرده اند.



صفوی در پاسخ یکی دیگر از دانشجویان در خصوص دخالت نظامی عربستان در بحرین و آینده این کشور گفت: ما از مردم بحرین و مصر حمایت می کنیم و حضور نیروهای نظامی سعودی ها برای کشتار نظامی زنان و کودکان بی گناه بحرین را نوعی دخالت نظامی در سرنوشت یک ملت دیگر می دانیم. فکر می کنم سعودی ها همان طور که در دخالت انتخابات عراق ، لبنان و در امور داخلی سوریه با شکست مواجه شدند ، با خفت و شکست از بحرین خارج خواهند شد.

