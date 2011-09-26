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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

شورابی:

3 محور دچار آبگرفتگی گلستان بازگشایی شد

3 محور دچار آبگرفتگی گلستان بازگشایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: سه محور ارتباطی استان که بر اثر بارندگی دیشب دچار آبگرفتگی و برای مدت کوتاهی باعث کندی تردد شده بودند با تلاش بموقع راهداران بازگشایی شد.

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استقرار 20 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و حضور 30 نیروی راهدار در سطح این محورها، عملیات لایروبی پلها و پاکسازی آنها در کوتاهترین زمان انجام شد.

وی اظهار داشت:  پل گرجی محله محور کردکوی به یساقی، پل سالیکنده محور کردکوی به نوکنده و پل محمد آباد در محور بندر ترکمن به بندرگز، مناطقی بودند که در جریان باران شب گذشته و بر اثر گل ولای و خاشاک، تردد رانندگان را با کندی مواجه کرده بود.
                        
بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، وضعیت هوای مناطق مختلف استان همراه با بارندگی است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1417178

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