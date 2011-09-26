3 محور دچار آبگرفتگی گلستان بازگشایی شد

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استقرار 20 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و حضور 30 نیروی راهدار در سطح این محورها، عملیات لایروبی پلها و پاکسازی آنها در کوتاهترین زمان انجام شد.

وی اظهار داشت: پل گرجی محله محور کردکوی به یساقی، پل سالیکنده محور کردکوی به نوکنده و پل محمد آباد در محور بندر ترکمن به بندرگز، مناطقی بودند که در جریان باران شب گذشته و بر اثر گل ولای و خاشاک، تردد رانندگان را با کندی مواجه کرده بود.



بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، وضعیت هوای مناطق مختلف استان همراه با بارندگی است.



گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.