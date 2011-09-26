به گزارش خبرنگار مهر، سید امید شیخ احمدی مربی کردستانی از سوی فدارسیون ژیمناستیک به عنوان مربی تیم ملی ژیمانستیک نوجوانان ایران انتخاب شد.

این مربی کردستانی در حال حاضر عضو کمیته مربیان، آنالیزور، مدرس و داور تمامی تیم های ملی فدراسیون ژیمناستیک است.

"پدرام زاهدی" در رده سنی نوجوانان و "فردین عبدالقادری" در رده سنی جوانان از شاگردان این مربی خوش فکر کردستانی هستند که در اردوی تیم ملی ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

بازگشت قهرمانان هندبالیست بانوی کردستانی

دو تن از هندبالیستهای بانوی کردستانی که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشتند شامگاه یکشنبه وارد فرودگاه سنندج شدند و مورد استقبال قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس و اعضای هیئت هندبال و ورزشکاران استان در محل فرودگاه سنندج برگزار شد، با اهداء حلقه های گل دو قهرمان مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

"دلنیا محمودی" و "سیران احمدی" دو ورزشکاری هستند که در قالب تیم ملی هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند.

مسابقات هندبال بانوان قهرمانی آسیا به مدت چهار روز در آلماتی قزاقستان با شرکت کشورهای ژاپن، چین تایپه، قزاقستان، هنگ کنگ، کره جنوبی، چین و ارمنستان برگزار شد که تیم ملی کشورمان توانست مقام ششم را بدست آورد.

نفرات برتر مسابقات تیراندازی دفاع مقدس شدند

مسابقات تیراندازی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دو بخش آقایان و بانوان با مشخص شدن نفرات برتر پایان یافت.

این رقابتها روز سوم مهرماه که به عنوان روز بصیرت در دفاع مقدس نامگذاری شده است، با شرکت 40 نفر برگزار شد که در بخش آقایان مظفر هاشمی" از نیروی انتظامی مقام اول را به دست آورد و "فریبرز بازیار" و "احمد پرواز" از جهاد کشاورزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان "گلناز یارالهی"، "ویدا عزیزی" و "ثانیه بلال" از نیروی انتظامی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات تیراندازی هفته دفاع مقدس در بین ادارات و سازمان های دولتی در محل نیروی انتظامی استان برگزار شد.