به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تصویرسازی پوستر جشنواره "بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر" طی دو روز و به منظور طراحی پوستر جشنواره با حضور دانشجویان تصویرسازی و اساتید این رشته در حاشیه اقدامات گسترده برای برگزاری این دوره از جشنواره برگزار شد.

در این کارگاه 14 نفر از دانشجویان رشته تصویرسازی اقدام به تصویرسازی برای کودکان تا چهارسال کردند که در نهایت تصویرسازی "پریسا اعتماد اهری" به عنوان اثر برگزیده برای طراحی پوستر از سوی هیات داوران انتخاب شد.

رضا اسماعیلی طراح پوستر، در آستانه برگزاری این دوره از جشنواره، با الهام گرفتن از تصویرسازی اثر "پریسا اعتماد اهری" اقدام به طراحی گرافیکی پوستر دومین دوره برگزاری جشنواره "بهترین ها برای غنچه های شهر" کرد که در نهایت مورد تایید مدیران برگزاری جشنواره قرار گرفت.

دومین دوره جشنواره "بهترین ها برای غنچه‌های شهر"به منظور اجرای مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر ایجاد شهر دوستدار کودک، از سوی اداره کل بانوان معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران از 14 تا 21 مهرماه در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

هدف اصلی دومین جشنواره "بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر" کمک به شناخت و بهبود زندگی غنچه‌های شهر است که در رده سنی صفر تا 4 سال برگزار می‌شود.

