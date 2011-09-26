دانشگاه آزاد اسلامی بستر ساز توسعه علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهربان ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اشاره به امکانات رفاهی این واحد اظهار داشت: این دانشگاه در جهت رشد و اعتلای کشور برنامه ریزی های خوبی داشته و اهم این برنامه ریزی ها در راستای رفاه دانشجویان متمرکز شده است.

وی گفت: دانشجویان در پیشرفت کشور و تحقق آرمان ‌های انقلاب نقش مهم و ارزنده ای را بر عهده دارند.

وی افزود: دانشجویان از سرمایه های پایدار کشور به شمار می آیند، به همین دلیل باید از دیدگاه ها و افکار آنان استفاده بهینه صورت گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان داشت: مسئولان دانشگاهی موظفند رسالت عظیم دانشگاه را برای دانشجویان روشن نمایند.