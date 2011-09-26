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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

درپی حادثه دریایی؛

رحیمی به دولت و ملت زنگبار تسلیت گفت

رحیمی به دولت و ملت زنگبار تسلیت گفت

معاون اول رئیس جمهور با ارسال پیامی ،‌غرق شدن یک فروند کشتی مسافربری و کشته و ناپدید شدن جمع زیادی از مسافران آن در آب های زنگبار را به دولت و ملت آن کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمدرضا رحیمی در پیام خود خطاب به علی محمد شین رئیس دولت انقلابی زنگبار، غرق شدن یک فروند کشتی مسافربری و کشته و ناپدید شدن جمع کثیری از مسافران آن در آب‌های زنگبار را موجب تاثر و تاسف دانست و ضمن ابراز تسلیت و همدردی از درگاه ایزد منان، برای جان‌باختگان غفران و رحمت الهی، برای آسیب‌دیدگان شفای عاجل، برای بازماندگان شکیبایی و برای دولت و ملت زنگبار عزت و سعادت مسئلت کرد.
 

کد مطلب 1417189

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