رحیمی به دولت و ملت زنگبار تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمدرضا رحیمی در پیام خود خطاب به علی محمد شین رئیس دولت انقلابی زنگبار، غرق شدن یک فروند کشتی مسافربری و کشته و ناپدید شدن جمع کثیری از مسافران آن در آب‌های زنگبار را موجب تاثر و تاسف دانست و ضمن ابراز تسلیت و همدردی از درگاه ایزد منان، برای جان‌باختگان غفران و رحمت الهی، برای آسیب‌دیدگان شفای عاجل، برای بازماندگان شکیبایی و برای دولت و ملت زنگبار عزت و سعادت مسئلت کرد.

