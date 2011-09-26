آب شهر شبانکاره و 15 روستای این بخش قطع شد/ تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر شبانکاره و این روستاها می گویند قطعی آب در آستانه بازگشایی مدارس باعث شده برخی از مدارس به علت نداشتن آب تعطیل شوند و دانش آموزان نتوانند در آغاز سال تحصیلی جدید در کلاس درس حاضر شوند .

بخشدار شبانکاره در خصوص علت قطع آب این بخش و روستاهای اطراف آن، گفت: آب به علت شکستگی لوله در مسیر برازجان به شبانکاره قطع شده است .

مختار چترسنجی، فرسودگی لوله ها را علت شکستگی مکرر آنها عنوان کرد و افزود: از اردیبهشت امسال مردم بخش شبانکاره با مشکل کمبود شدید آب مواجه هستند .

وی اضافه کرد: متاسفانه این امر باعث شد تا خرداد امسال تعدادی از ساکنان روستای بویری از توابع بخش شبانکاره در اعتراض به کمبود آب در این روستا جاده اصلی شبانکاره را ببندند .

مسئول بهره برداری آب روستاهای بخش شبانکاره نیز گفت: آب موردنیاز مردم در این 15 روستا روزانه ده هزار متر مکعب است اما اکنون دو هزار متر مکعب آب دریافت می کنند .

محمد خاطری افزود: مردم در فاصله ماههای اردیبهشت تا شهریور با وجود اینکه به مقدار کافی آب دریافت نمی کردند اما راضی بودند ولی از نیمه دوم شهریور تا کنون میزان آب به ویژه در روستاهای بخش کاهش یافته به گونه ای که برخی از مردم از طریق تانکرهای سیار آب مورد نیاز خود را تامین می کنند .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر نیز گفت: مشکل قطعی آب در بخش شبانکاره اکنون در حال برطرف شدن است.

محمد پردل با بیان اینکه بخش عمده ای از شبکه هاب آبرسانی روستایی استان فرسوده و نیازمند بازسازی است، افزود: ازچهار هزار و600 کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی استان هزار و500کیلومتر فرسوده است که باعث هدررفت 35 درصد آب موجود در آنها می شود .