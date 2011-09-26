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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۱

غلامی:

استاندارد راه ورود به بازارهای جهانی را هموار می کند

استاندارد راه ورود به بازارهای جهانی را هموار می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان ضمن تاکید بر اهمیت استاندارد اظهار داشت: استاندارد راه ورود به بازارهای داخلی و جهانی را هموار می کند و سلامت کالا با استاندارد تضیمین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای استاندارد گلستان بیان داشت: یکی از بزرگترین موهبت های انسان امنیت است که این امنیت در عرصه اجتماعی به وسیله نیروها و نهادهای خاصی تنظیم می شود.

وی گفت: علاوه بر حفظ ایمنی و سلامتی مصرف کنندگان کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، سازمان استاندارد وظیفه دارد با ارتقای سطح استانداردها راه تولید کنندگان را برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با برندهای معروف هموار کند.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان عنوان کرد: استاندارد زیربنا را برای ورود تولید کنندگان ما به عرصه های جهانی فراهم می کند و در واقع استاندارد کلید ورود به بازارهای داخلی و جهانی است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که استاندارد قالبی است که در چارچوب آن امنیت و سلامت کالاها و خدمات تضمین می شود، به خانواده استاندارد توصیه کرد وظایف و رسالتهای خطیر خود را با جدیت و حمیت تمام تر انجام دهند.
کد مطلب 1417193

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