حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به نشست صبح امروز دوشنبه تعدادی از اصولگرایان مجلس با علی لاریجانی رئیس مجلس درخصوص انتخابات مجلس نهم، اظهارداشت: محور مهم این نشست تاکید بر وحدت اصولگرایان و پیگیری وحدت از طریق کمیته 8+7 با محوریت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی بود.

وی از تصمیم برای تشکیل کمیته ای از منتخبان اصولگرایان شرکت کننده در این جلسه خبر داد و گفت: قرار شد یک کمیته تشکیل شده و نظرات نمایندگانی که علقه تشکیلاتی ندارند درباره انتخابات را مورد بررسی قرار داده و به کمیته 8+7 منتقل کند.

به گزارش مهر، حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای جامعه روحانیت مبارز، جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین نمایندگان مستقل در نشستی با علی لاریجانی رئیس مجلس ابعاد گوناگون انتخابات آتی مجلس را بررسی کردند.

در این جلسه علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، حیدری دستنایی، نقوی حسینی، اسدالله بادامچیان، لاله افتخاری، علی مطهری، حسن ملک محمدی، علی عباسپور تهرانی فرد، علی بنایی، حمید رضا کاتوزیان، کاظم جلالی و چند تن دیگر از نمایندگان به بیان دیدگاه های خود درباره مسائل سیاسی و انتخاباتی و وحدت اصولگرایان پرداختند.