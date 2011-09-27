هدف نشست انتخاباتی نمایندگان دفاع از استقلال سیاسی مجلس بود

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به نشست انتخاباتی اصولگرایان مجلس با لاریجانی اظهار داشت: این فعالیت سیاسی در راستای دفاع از ماهیت مجلس هشتم و تاکید بر استقلال سیاسی این مجلس در برهه های مختلف برگزار شد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گیر و دار رقابت های انتخاباتی که در حال شکل گیری است نباید جایگاه مجلس هشتم نادیده گرفته شود.

وی بیان کرد: طیف مستقلی در مجلس هشتم که با جریان انحرافی و فتنه در طول 4 سال گذشته مرزبندی دقیقی داشته، اعتقاد دارد که احزاب و گروه های سیاسی که در مجلس فعالیت می کنند باید رویه ای در راستای استقلال مجلس هشتم داشته باشند.

فلاحت پیشه با بیان مقتضیات خاص مجلس هشتم اظهار داشت: مجلس هشتم هنوز پایان نیافته است و مسائل مهمی در این مجلس باقی مانده که نباید زیر سایه فعالیت های انتخاباتی مغفول بماند.

نماینده اصولگرای مستقل مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان و اصولگرایانی که سازو کار های انتخاباتی را آغاز کرده اند، جایگاه مجلس هشتم در ساز و کار های سیاسی را نادیده گرفته اند.

وی با بیان اینکه مجلس هشتم در شرایط نوسان سیاسی سال های حضور در حاکمیت موضع گیری های خوبی داشت افزود: جایگاه مجلس هشتم بسیار بالاتر از جایگاه طیف های انتخاباتی است که فقط در کارزار انتخابات ظهور و بروز پیدا می کنند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: مجلسی که 4 سال در ساز و کارهای سیاسی کشور حضور داشت باید حرفش در محافل سیاسی و انتخاباتی شنیده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای جامعه روحانیت مبارز، جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین نمایندگان مستقل در نشستی با علی لاریجانی رئیس مجلس ابعاد گوناگون انتخابات آتی مجلس را بررسی کردند.

در این جلسه که صبح دوشنبه برگزار شد، علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، حیدری دستنایی، نقوی حسینی، اسدالله بادامچیان، لاله افتخاری، علی مطهری، حسن ملک محمدی، علی عباسپور تهرانی فرد، علی بنایی، حمید رضا کاتوزیان، کاظم جلالی و چند تن دیگر از نمایندگان به بیان دیدگاه های خود درباره مسائل سیاسی و انتخاباتی و وحدت اصولگرایان پرداختند.





