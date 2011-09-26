10 تصویر؛ از رهبر ارکستر نیویورک تا دویدن دنبال هویج!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله شناسایی فلسطین در مرزهای 1967 توسط سازمان ملل متحد بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ ردپای مردم و رژیم عربی!

روزنامه السفیر لبنان امروز به جنبشهای مسالمت آمیز مردمی در کشورهای عربی اشاره دارد. بر این اساس، در این کشورها مردم با دستان خالی و کاملا مسالمت آمیز علیه رژیمهای دیکتاتوری وارد جدال شده اند.

رهبر ارکستر نیویورک!

روزنامه الوطن عمان امروز به پشت پرده برگزاری نشست شصت و ششم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره دارد. بر این اساس، در این نشست آمریکا با هدایت اسرائیل مدیریت امور جهانی را بر عهده گرفته است.

پشت پرده تلاشهای ابومازن؛ دویدن دنبال هویج!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری طرح تایید عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را به عنوان طرحی صهیونیستی برای فریب دوباره اعراب دانسته است، البته در اینجا آمریکا همچنان به عنوان کمک دست اسرائیل عمل می کند.

آمادگی صالح برای تقسیم قدرت!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز اظهارات اخیر "عبدلله صالح" دیکتاتور یمن را به چالش کشیده است. بر این اساس، وی در آخرین روزهای در دست داشتن قدرت نیز از تلاش برای بقا اجتناب نکرده و وعده تقسیم قدرت با مخالفان را می دهد.

تقاضای دردناک از سازمان ملل

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به طرح تایید عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد با توجه به مرزهای 1967 اشاره دارد. بر این اساس، این طرح برای کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی دردآور بوده است.

روز تاریخی عربستان

روزنامه الوطن عربستان داده شدن حق رای به زنان این کشور توسط پادشاه عربستان سعودی را به عنوان روز تاریخی زنان این کشور مطرح کرده است.

گور دسته جمعی قذافی!

روزنامه النهار لبنان امروز به کشف چند گور دسته جمعی در طرابلس اشاره دارد که "معمر قذافی" در جریان انقلاب، مخالفان را کشته بود و درون آن دفن کرده بود.

بهار فلسطینی؛ بدون شرح

الدستور اردن

هزارتوی صلح خاورمیانه؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

اختلافات فلسطینی؛ بدون شرح

البیان امارات