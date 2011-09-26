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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

مسابقات قایقرانی جام دوستی بین گلستان و تاجیکستان برگزار شد

مسابقات قایقرانی جام دوستی بین گلستان و تاجیکستان برگزار شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مسابقات قایقراتی تحت عنوان جام دوستی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بین تیمهای منتخب استان گلستان و تیم ملی تاجیکستان در شهرستان ترکمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در رده های سنی جوانان و بزرگسالان به مسافت هزار متر در محل جزیره آشوراده شهرستان بندرترکمن برگزار شد.

در رشته کایاک 1000متر جوانان، منوچهر بیاض زاده از تاجیکستان، محمد بیگدلی و مهدی ناصری از گلستان اول تا سوم شدند.

در رشته کانو تک نفره 1000متر جوانان، ایمان الیاسی از گلستان، شهریار دامین اف از تاجیکستان و عارف مجللی از گلستان  و در کایاک دو نفره 1000متر بزرگسالان، ظاهر جان نبی اف و نور محمد طاهر از تاجیکستان، سجاد تقی پور و رضا کابلی از گلستان برتر شدند.

همچنین در کایاک تک نفره 1000متر بزرگسالان، حمداله نادراف از تاجیکستان، رضا کابلی و سجاد تقی پور از گلستان اول تا سوم شدند.
 
کد مطلب 1417201

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