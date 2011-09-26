مس کرمان تراکتورسازی را شکست می دهد

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم مس کرمان می تواند تراکتورسازی را شکست دهد به شرط آنکه بازیکنان بازی خوب خود را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مشکل تیم مس کرمان در چند بازی قبل این بود که دفاع تیم به ناگاه کار خود را فراموش می کند و جلو می کشید و از هم می پاشید.

کهندل که به درخواست خود از سرپرستی تیم مس کرمان کناره گرفت، درسمت مدیرفنی تیم اظهارداشت: در هفته ای که گذشت با توجه به تعویق بازی مس کرمان مقابل سپاهان وقت بیشتری داشتیم تا بازیکنان تیم از لحاظ بدنی به استراحت بپردازند و تمرینات آسوده و به دور از حاشیه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: تیم تراکتور سازی تیم خوبی است و قطعا در بازی سختی که در تبریز خواهیم داشت برای مس کرمان دردسرساز خواهد شد.

کهندل یادآورشد: هرچند تعدادی مصدوم برای این بازی در تیم داریم اما جانشینهای خوبی در تیم برایشان وجود دارد و نگران نیستیم چرا که بیاتی نیا و شجاعی و لئون را داریم تا در موقع لزوم از آنان استفاده کنیم.

وی بیان داشت: جریمه سنگینی که به کیوان امرایی داده شد باعث شد تا دیگر بازیکنان حساب کار دستشان بیاید نظم خوبی از سوی بلاژویچ در تیم اجرا شود.

تیم مس کرمان تنها با دو امتیاز از هفت بازی انجام داده در رده پایانی جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد.