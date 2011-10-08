روسیه و تدوام بلای سپر موشکی/ دورنمای جنگ سرد دو بلوک

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه رو به رو شده است. این پیشنهاد همزمان بود با حاکمیت نومحافظه کاران به رهبری جرج بوش در آمریکا و ولادیمیر پوتین محافظه کار در روسیه.

به تدریج مسئله استقرار این سامانه در جمهوری چک و لهستان با موانعی روبرو شد و آمریکا رومانی را جایگزین این دو کشور کرد و اخیراً قرار دادی نیز با این کشورامضا کرده است. همچنین ترکیه از دیگر کشورهایی است که کاخ سفید با این کشور برای استقرار اجزایی از سامانه موشکی در خاک آن به توافقاتی رسیده و قرار است این سامانه در "مالاتیا" مستقر شود.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود، مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.



این مسئله و پافشاری ایالات متحده بر استقرار این سامانه اختلافات کاخ سفید و کرملین را به اوج خود رساند و به جایی رسید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ (بهمن ماه 1385) به شدت سیاست های آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.



راهکارهای جایگزین



روسیه تاکنون تلاش های زیادی را برای حل مسائل موجود بین این کشور با آمریکا در زمینه سپر دفاع موشکی انجام داده اما تاکید و پافشاری آمریکا برای ادامه این سامانه همچنان بعنوان یک "مرحله مسئله ساز" در روابط دو کشور محسوب می شود.



ایستگاه رادار گاباله



روسیه برای راستی آزمایی حسن نیت آمریکا در استقرار سپر موشکی و پی بردن به نیات واقعی این کشور به آن پیشنهاد داد تا به جای استقرار اجزای سپر و رادار موشکی در اروپای شرقی از ایستگاه رادار گاباله برای این منظور استفاده کند.



"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور سابق روسیه روز پنجشنبه (17 خرداد) در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضد موشکی به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند.



ایستگاه رادار گاباله که جزئی از سیستم دفاعی روسیه از زمان شوروی سابق به شمار می رود؛ بنای بتونی عظیمی است که بیش ازهر چیز دیگری در این منطقه مجاور با کوههای قفقاز در نزدیکی مرز روسیه به چشم می آید که برای رهگیری موشک های شلیک شده با برد شش هزار کیلومتر مورد استفاده بوده است. این ایستگاه، یکی از بخش های سیستم روسیه برای ردیابی پرتاب موشک های بالستیک است که فضای کیهانی را تا مسافت 6 هزار کیلومتر، تا شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا تحت کنترل دارد و مسکو توافقنامه 10 ساله اجاره این ایستگاه را سالیانه به مبلغ 7 میلیون دلار در سال 2002 با باکو امضا کرد و تا سال 2012 ، حق استفاده از آن را دارد.

همچنین این ایستگاه عملکردی کاملاً محرمانه دارد و با ایست های بازرسی و حصارهای الکتریکی محافظت می شود.

پیشنهاد استفاده ازاین رادار به آمریکا از سوی روسیه نخستین تلاش مسکو برای تحت نظارت گرفتن سیستم کنترل ضد موشکی آمریکا بوده که با اقبال و پاسخ مثبت آمریکایی ها روبرو نشد و روسیه برآن شد تا راهکارهای دیگری برای انصراف آمریکا از استقرار این سامانه را در "فضای خارج از هژمونی" خود پیشنهاد کند.

آرماویر

روسیه به آمریکا پیشنهاد داده است تا در صورتی که از برنامه موشکی خود در اروپا دست بردارد آن کشور می تواند ایستگاه آرماویر استفاده کند. آرماویر منطقه ای در کراسنودار روسیه و در کرانه غربی رودخانه "کوبار" قرار دارد و مسکو تلاش داشت تا با این پپیشنهاد سپر موشکی غرب را کنترل و از نظارت این سیستم رادار بر موشک های خود ممانعت بعمل آورد. اما این پیشنهاد هم نتوانست آمریکا را قانع کند از استقرار این سامانه در خارج از هژمونی روسیه دست بردارد.



حرکت های ایذایی یا پاسخ به بحران

مخالفت آمریکا با پیشنهادهای روسیه برای آشتی و یافتن راه حلی برد- برد در زمینه استقرار سپر موشکی در اروپا سبب شد تا روسیه از پیشنهادات خود دست برداشته و به سوی"استراتژی تقابلی"روی آورد. یکی ازمهمترین اقدامات روسیه برای منصرف کردن آمریکا از استقرار سامانه دفاع موشکی در شرق اروپایی حرکت های متقابل برای ایذای این کشور بود. روسیه در برابر پافشاری آمریکا برای استقرار این سامانه تهدید کرد تا موشکهای اسکندر را در کالنینگراد بخشی از خاک روسیه که در نزدیکی لهستان است مستقر خواهد کرد.



این تهدید تا مدت زمانی در دستور کار مسکو قرار داشت، اما پس از آنکه ایالات متحده در حرکتی تاکتیکی در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور مدعی شد که در استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا بازنگری خواهد کرد روسیه این اعلام را به منزله انصراف آمریکا تلقی و اعلام کرد که این کشور نیز در پاسخ بر آن است تا از استقرار اسکندر در کالنینگراد منصرف خواهد شد.



اما با گذشت مدت زمانی در این رابطه و روشن شدن نیت واقعی آمریکا برای ادامه استراتژی استقرار این سامانه در شرق اروپا و این روزها در ترکیه، روابط آمریکا و روسیه در سال های آتی بویژه با تغییرات در کادر قدرت در کرملین تیره تر خواهد شد و جهان بار دیگر در مسیر سردی روابط بین دو بلوک دستکم در سطح دوران نومحافظه کاران در کاخ سفید پیش خواهد رفت.

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