ترویج فرهنگ پایداری سرلوحه آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری بعد ازظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان دخترانه حجاب شهرستان افزود: تقارن آغاز تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس، وظیفه مسئولان، مربیان و خانواده ها را در انتقال و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء به دانش آموزان بسیار خطیرتر می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماموریت و رسالت معلمان و مربیان در آگاهی بخشی به دانش آموزان بسیار حساس است گفت: دشمنان می خواهند جوانان ما را از قرآن و اهل بیت و ولایت جدا کنند.

فرماندار بندرگز افزود: معلمان و مربیان در شادابی و نشاط محیط آموزش باید کوشا و فعال و خلاق باشند.

عسگری در ادامه با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال جاری تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری دستگاههای اجرایی، آگاهی و مشارکت بالای مردم شهرستان در این طرح عظیم اطلاعات بصورت صحیح ثبت خواهد شد و بایستی همگی با ماموران سرشماری همکاری کنند.