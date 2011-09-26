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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

عسگری:

ترویج فرهنگ پایداری سرلوحه آموزش و پرورش باشد

ترویج فرهنگ پایداری سرلوحه آموزش و پرورش باشد

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز تاکید کرد: ترویج فرهنگ پایداری، مقاومت در برابر دشمنان نظام و انقلاب باید سرلوحه نظام آموزش و پرورش باشد تا بتوانیم زمینه تربیت نسل آینده ساز در جامعه ای انقلابی و اسلامی را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری بعد ازظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان دخترانه حجاب شهرستان افزود: تقارن آغاز تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس، وظیفه مسئولان، مربیان و خانواده ها را در انتقال و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء به دانش آموزان بسیار خطیرتر می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماموریت و رسالت معلمان و مربیان در آگاهی بخشی به دانش آموزان بسیار حساس است گفت: دشمنان می خواهند جوانان ما را از قرآن و اهل بیت و ولایت جدا کنند.

فرماندار بندرگز افزود: معلمان و مربیان در شادابی و نشاط محیط آموزش باید کوشا و فعال و خلاق باشند.
 
عسگری در ادامه با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال جاری تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری دستگاههای اجرایی، آگاهی و مشارکت بالای مردم شهرستان در این طرح عظیم اطلاعات بصورت صحیح ثبت خواهد شد و بایستی همگی با ماموران سرشماری همکاری کنند.
کد مطلب 1417209

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