جهان استکبار در تحلیل دوران دفاع مقدس سردرگم مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه زنجان گفت: دوران 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران به همت مردم، مدیریت امام و با محوریت اسلام با اقتدار کامل اداره شد.



وی با بیان اینکه دوران 8 سال دفاع مقدس باعث دوام و اقتدار نظام مقدس و ولایی جمهوری اسلامی شده است، افزود: 8 سال دفاع مقدس باعث شد که شعار ما می توانیم را در جبهه های جنگ به دست آوریم و تحقق آن را امروز در عرصه های مختلف جامعه شاهد باشیم.



رئوفی نژاد ادامه داد: عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران در باور مادی دنیا نمی گنجد و پایداری و مقاومت ملت ایران باعث پایداری و بیداری اسلامی در جهان اسلام شد.



وی مقاومت و پیروزی در دوران 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی بیداری اسلامی در کشورهای منطقه دانست و عنوان کرد: جنگی که 31 سال پیش تمام دنیا به کشور ایران تحمیل کرد اکنون زمینه ساز بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان جهان شده است.



استاندار زنجان، جمهوری اسلامی ایران را الگوی اصلی خیزش ها و قیام های مردم مسلمان منطفه عنوان کرد و افزود: الگو بودن جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس به دست آمده و این حقیقت را که همه ما مدیون شهدا، امام و آموزه های اسلامی هستیم، ثابت می کند.



رئوفی نژاد با اشاره به اهداف دشمن در تحمیل جنگ افزود: مهم ترین هدف و مقصدی که دشمنان اسلام از تحمیل جنگ بر ایران داشتند، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی بود که نه تنها به این هدف نرسیدند بلکه این جنگ منشا خیر و برکات فراوانی برای کشور شد.



رئوفی نژاد، دوران 8 سال دفاع مقدس را فرصت بسیار خوبی برای کشور ایران دانست و اظهار کرد: جنگ در ایران به جهت شاخصه های نظامی همانند سایر جنگ ها بود ولی با همدلی امت و رهبری با درایت امام راحل برای ملت ایران تبدیل به فرصت شد.



وی ادامه داد: امروز ملت ایران باید در همه زمینه ها قدر شناس ارزش ماندگار عاشورای تاریخ انقلاب باشند و در مسیر ولایت و اسلام که خواست همه شهدای دفاع مقدس است، گام بردارند.



رئوفی نژاد، آرامش و امنیت حاکم بر فضای جمهوری اسلامی ایران را یکی از برکات دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ارتقای معرفتی و معنوی دانشجویان در کنار ارتقای علمی یکی از ضروریات مهم است.



وی با بیان اینکه آینده نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها رغم می خورد، ابراز کرد: دانشگاه های استان زنجان علاوه بر اینکه محل انسان سازی هستند از امتیاز داشتن فضای معنوی و فرهنگی شهر که الگوی سایر شهرها در عزاداری سرور و سالار شهیدان است، برخوردار است.