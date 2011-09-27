به گزارش خبرنگار مهر، کین ایچی کومانو عصر دوشنبه در چهارمین کارگاه آموزشی مهندسی رودخانه - جایکا در زنجان افزود: من در این سفر به صورت اجمالی در جریان آنها قرار گرفتم و طبق توافقات انجام شده با استانداری زنجان همکاری نزدیکی در قالب موافقتنامه های دو جانبه خواهیم داشت .

سفیر ژاپن در ایران در ادامه، وضعیت استان زنجان را از ابعاد مختلف مستعد مورد تحلیل قرار داد و افزود: استان زنجان از موقعیت ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است.

کومانو با اشاره به جریان شریانی آب های سطحی در استان زنجان، وجود آب های سطحی در استان زنجان را به عنوان یک مزیت مهم و قابل سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: استان زنجان از قابلیت های بالای در زمینه منابع آب و برق دارد.

وی تاکید کرد: مدیریت منابع آب های زیرزمینی تاثیر بزرگی در توسعه استان زنجان دارد.



