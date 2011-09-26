10 مدرسه در عراق و افغانستان در دست ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یزدانی در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 17 هزار دانش آموز ایرانی در 145 مدرسه و در 80 کشور دنیا مشغول به تحصیل هستند.

وی سهم تولید علم توسط کشورهای استکباری را 33 درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که سهم تولید علم توسط ایران اسلامی 1.8 درصد است که این میزان باید ارتقا یابد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل یادآور شد: امروز با تمام هجمه هایی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود، دشمنان بر آنند تا مانع پیشرفت ایران اسلامی شوند.

ایزدی بر ضرورت تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب در زمینه تولید علم برای دستیابی به قله های پیشرفت در منطقه و جهان تاکید کرد و بیان داشت: برای تحقق این مهم باید با تلاش مضاعف از تمام ظرفیت های کشور استفاده کرد.

وی توجه به فضائل اخلاقی در امر تعلیم و تربیت را ضروری ارزیابی کرد و ادامه داد: دانش آموزان باید به نحوی تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند که هم در داخل و هم در خارج کشور به عنوان نمادی تاثیرگذار برای نظام شناخته شوند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل با اشاره به اینکه باید مهارت های خاص را به دانش آموزان انتقال داد، تاکید کرد: باید زمینه تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان را فراهم کرد.