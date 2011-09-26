30 هرار دانشجو طی یک دهه از دانشگاه زنجان فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، ظهر دوشنبه در آئین بازگشایی مؤسسات آموزش عالی که در سال غدیر دانشگاه به بیان اقدامات صورت گرفته در دانشگاه زنجان پرداخت و افزود: تعویض 60 درصد تاسیسات مجموعه خوابگاهی، تغییر سیستم تغذیه دانشگاه، یکسان سازی همه کارت های شناسایی، انجام الکترونیکی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و افزایش باند اینترنتی برخی از کارهای انجام شده در دانشگاه است.

وی ادامه داد: اکنون سنگرهای جبهه و جنگ دوران دفاع مقدس به سنگرهای علم و دانش انتقال پیدا کرده است.



افشارچی افزود: اگر در گذشته برای استقلال سیاسی خود می جنگیدیم در این برهه مسیر استقلال سیاسی از مسیر استقلال علمی می گذرد.



رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به شهادت دکتر مجید شهریاری در سال گذشته، ادامه داد: اگر کسی ذره ای در این مسئله که در عصر حاضر استقلال علمی مهم ترین موضوع برای کشور است شک داشت، با شهادت دکتر شهریاری به یقین رسید.



افشارچی افزود: دکتر مجید شهریاری نمونه کامل انسان و به لحاظ دینی و معنوی بود در اوج بود.



وی با بیان اینکه ساخته شدن مملکت در گرو ساخته شدن دانشگاه است، گفت: با توجه به اینکه دانشمند پروری در همه جای دنیا وجود دارد، مهم ترین موضوع تربیت و پرورش دانشجو و انسان کامل در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و اعتقادی است.