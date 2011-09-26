محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهداف چاپ این کتاب گفت: حفظ، اشاعه و ترویج هنرهای تجسمی، معرفی و تشویق هنرمندان جوان و معرفی ظرفیت استان در بخش تجسمی از مهمترین اهدافی است که برای چاپ این کتاب در نظر گرفته شده است.

ربانی اظهار داشت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، هیئت داوران آثار رسیده را ارزیابی و برای چاپ در کتاب معرفی می کنند.



وی اظهار داشت: هنرمندان علاقمند می‌توانند برای شرکت در فراخوان به حوزه هنری استان گلستان واقع در گرگان، اول لشگر، فردوسی نهم مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2236466 - 2239410 داخلی 115 تماس حاصل کنند.