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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

ربانی:

کتاب آثار تجسمی هنرمندان گلستانی چاپ می‌شود

کتاب آثار تجسمی هنرمندان گلستانی چاپ می‌شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری گلستان گفت: حوزه هنری استان در نظر دارد منتخبی از آثار هنرمندان استان در رشته‌های نقاشی، گرافیک (پوستر) تصویرسازی و نگارگری را در قالب کتاب منتشر کند.

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهداف چاپ این کتاب گفت: حفظ، اشاعه و ترویج هنرهای تجسمی، معرفی و تشویق هنرمندان جوان و معرفی ظرفیت استان در بخش تجسمی از مهمترین اهدافی است که برای چاپ این کتاب در نظر گرفته شده است.

ربانی اظهار داشت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، هیئت داوران آثار رسیده را ارزیابی و برای چاپ در کتاب معرفی می کنند.
 
وی اظهار داشت: هنرمندان علاقمند می‌توانند برای شرکت در فراخوان به حوزه هنری استان گلستان واقع در گرگان، اول لشگر، فردوسی نهم مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2236466 - 2239410 داخلی 115 تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1417227

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