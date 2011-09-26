مصوبات جدید جبهه متحد اصولگرایان/ تاکید بر وحدت حول منشور اصولگرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص جلسه اخیر این کمیته بیانیه ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بحول و قوه الهی و با استعانت از وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف و رهنمودهای وحدت بخش مقام معظم رهبری دامت برکاته، "شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان" با تکیه بر "منشور اصولگرایی" از اواخر سال گذشته با محوریت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی، فعالیت خود را شروع نمود و طی جلسات متعدد و فشرده، راهکارها و معیارها و موزاین ترسیم شده جمهوری اسلامی ایران توسط حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری و موضوع تلاش برای وحدت و انسجام و یکپارچگی اصولگرایان را مورد توجه و سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. اعضای شورا خود را نماینده همه اصولگرایان می دانند و در جهت بهره مندی و استفاده از نظرات آنان آمادگی خود را اعلام می نمایند.

شورای مرکزی امیدوار است که کلیه احزاب، تشکل ها، گروه ها، جمعیت ها و اشخاص اصولگرا در سایه وحدت و اتحادی حول محور "منشور اصولگرایی" به صورت یکپارچه و همگام با یکدیگر، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری را تبدیل به نمایش اقتدار ایران اسلامی نموده و نقشه های شوم دشمنان جمهوری اسلامی را بر ملا کرده و مجلسی ولایی، مقتدر و کارآمد تشکیل دهند که در جهت سربلندی ایران اسلامی و پیاده کردن عدالت اسلامی بر اساس معیارها و موازین ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری حرکت نمایند.

اعضاء شورای مرکزی خود را خدمتگزار و خادم ملت شریف ایران می داند و خود را موظف می داند که ضمن تلاش برای ایجاد وحدت نظر در بین اصولگرایان از سلایق و نظرات دیگر صاحب نظران و دلسوزان نظام نیز بهره مند شود.

شورای مرکزی در جلسه اخیر خود، (روز یکشنبه مورخ 3/7/1390) اقداماتی به شرح ذیل انجام داد:

1- آقای دکتر ولایتی را به اتفاق آرا به عنوان سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان انتخاب نمود.

2- آیین نامه های پیشنهادی "هیئت داوری و حکمیت" و "هیات اجرایی" شورای مرکزی را به تصویب رسانید.

3- نمودار تشکیلاتی پیشنهادی هیئت اجرایی را به شمول تاسیس دبیرخانه، کمیته های مرکزی تهران و سایر مراکز استان ها را بررسی و تصویب نمود.