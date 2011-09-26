به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا گفت: دومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع‌مقدس با گستردگی بیشتری نسبت به سال گذشته در دانشگاه‌های کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ در قالب هنر بیان شود بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، افزود: استفاده از ظرفیت‌های هنری در انتقال فرهنگ عظیم دفاع‌مقدس به نسل جوان کشور تأثیر مهمی خواهد داشت.

دارا تأکید کرد: با توجه به دفن شهدای گمنام در دانشگاه‌های کشور و افزایش فضای معنوی در دانشگاه‌ها، این امر بستری را فراهم می‌کند تا دانشجویان انس بیشتری را با فرهنگ شهادت و دفاع مقدس برقرار کنند.

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در همین راستا دانشگاه‌های کشور با برپایی نمایشگاه دفاع‌مقدس و به تصویر کشیدن گوشه‌ای از دلاورمردی‌های رزمندگان، حضور بر سر مزار شهدای گمنام و تجدید میثاق با شهدا، تدوین و چاپ ویژه‌نامه‌هایی به منظور معرفی و آشنایی بیشتر با تاریخ جنگ هفته دفاع‌مقدس را پررنگ جلوه می‌دهند و یاد و خاطره شهدای والای فاخر را گرامی خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه رزمندگان ما اکثراً از قشر جوان و بعضاً نوجوان کشور بوده‌اند و بهره‌گیری و انس نسل امروز کشور از سلوک و منش شهدای دفاع مقدس را راحت‌تر و افزون‌تر کرده است چرا که این اشتراک و هم فضایی انتقال یک فرهنگ غنی و پربار چون دفاع مقدس را مطلوب‌تر خواهد کرد که البته این امر باید در دانشگاه‌های ما تقویت شود.

دارا در پایان تأکید کرد: روحیه ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها باید حفظ و تقویت شود چرا که ما با بهره‌گیری از آموزه‌های دفاع مقدس دریافتیم که رمز پیروزی ما در تمام عرصه‌ها مقاومت و پایداری است.