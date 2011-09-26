بخشنامه AFC به سود سپاهان است/ احمدی برابر السد محروم نبود!

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رای صادرشده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی برای شکست 3 بر صفر سپاهان در دیدار رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: وقتی آنها کرسی‌های مهم را در AFC دارند، در این روزها از قدرت خودشان استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: درحالیکه ما مهلت 10 روز داشتیم و 8 صفحه دفاعیه خود را هم به AFC ارسال کردیم، پس از گفتگو بصورت تله کنفرانس با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا، صبح امروز آنها نشستی را برگزار کرده و به ضرر ما رای دادند، در حالیکه ما به این رای معترض هستیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: همانطور که روز گذشته به شما اعلام کردم، بخشنامه AFC نواقضی دارد که براساس بخشی از آن باشگاه قطری برنده است و براساس بخشی دیگر از آن رحمان احمدی محروم نبوده است، به همین دلیل ما بازنده نیستم و نباید نتیجه هم تغییر کند.

وی در این مورد اضافه کرد: پیش از این نمی‌خواستیم این بحث را باز کنیم اما باید بگویم طبق بخشنامه AFC که در روز 6 آوریل 2010 به فدراسیون‌های عضو ارسال شد، بازیکن محروم در مسابقات آسیایی، حق بازی در نخستین بازی رسمی‌اش چه در بازی‌های داخلی آن کشور و چه در رقابت‌های آسیایی محروم است. بر اساس همین بخشنامه رحمان احمدی در مسابقات لیگ و در بازی پرسپولیس با سپاهان به دلیل محرومیت به میدان نرفت و اگر بازی می‌کرد سپاهان آن بازی را با نتیجه 3 بر صفر پیروز می‌شد.

رحیمی با اشاره به اینکه رحمان احمدی با توجه به بازی نکردن برابر پرسپولیس، محرومیتش را پشت سر گذاشت و در بازی با السد محروم نبود، ادامه داد: ما از طریق وکیل خود در حال پیگیری و تدوین یک جوابیه هستیم تا به رای صادر شده AFC بصورت مستند شکایت کنیم. البته بعد از بازی برگشت هم 20 روز فرصت داریم تا آغاز مسابقات نیمه‌نهایی این موضوع را پیگیری کرده و اجازه ندهیم حق تیم سپاهان تضییع شود.

وی همچنین تاکید کرد: پیش بینی این رای به دلیل وجود افراد با نفوذ قطری در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود داشت به همین دلیل بازیکنان سپاهان اصلا به این مسئله توجه نکرده و با قدرت در بازی برگشت برای پیروزی به میدان می‌روند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان گفت: اگر در این بازی ما سه بر صفر پیروز شویم، قطعا صعود خواهیم کرد اما باید در این بازی برنده شویم و مانع از برد حریف شویم تا در صورت تغییر رای AFC، هیچ مشکلی پیش نیاید و به راحتی به جمع چهار تیم پایانی جام راه یابیم.