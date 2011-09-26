عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص حکم AFC که سپاهان را به دلیل استفاده بازیکن دو اخطاره مقابل تیم فوتبال السد قطر سه بر صفر بازنده اعلام کرده بود گفت: طبق بخشنامه مورخ 6 آوریل 2010 کنفدراسیون فوتبال آسیا ، بازیکنی که دو اخطاره شده و تیمش از جریان رقابتهای باشگاهی آسیا حذف شود، می تواند در اولین بازی رسمی باشگاهی خود چه در رقابتهای باشگاهی آسیا و چه در لیگ داخلی آن کشور یک جلسه محرومیتش را بگذراند .

وی افزود: رحمان احمدی بعد از حذف تیم پرسپولیس از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تا دو ماه بعد نیز با این باشگاه قرارداد داشت و طبق قانون و بخشنامه قید شده AFC پنج روز پس از حذف پرسپولیس از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در اولین بازی رسمی خود در لیگ ایران، مقابل تیم سپاهان بازی نکرد و یک جلسه محرومیتش را گذراند.

رئیس سازمان لیگ برتر تاکید کرد: مطمئن باشید ما این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم و مطابق فرصت 10 روزه ای که در اختیار باشگاه سپاهان قرار گرفته، مدارک مربوطه در این خصوص را برای استیناف به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می کنیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و السد قطر در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز 23 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که در پایان شاگردان لوکابوناچیچ با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند اما در پایان این دیدار مسئولان تیم قطری به خاطر استفاده کردن سپاهان از یک بازیکن دو اخطاره به ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردند.