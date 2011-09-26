سوگواره آیینهای عاشورایی میعادگاه آثار هنرمندان متعهد کشور است

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری نخستین سوگواره فرهنگی، هنری و ادبی آیین های عاشورایی در گذر زمان به لحاظ کمی و کیفی رشد فوق العاده ای داشته است، افزود: گرچه این سوگواره ظرفیت آن را دارد که به جایگاه بسیار برجسته ای دست یابد که رسیدن به آن جایگاه متعالی حمایت و کمک همه نهادهای فرهنگی و هنر ی کشور را می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه کردستان بستر ارادت مردم به ائمه اطهار به خصوص سادات امامان حسن و حسین (ع) است، بیان کرد: اگر هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران به لحاظ محتوایی و تکنیکی در جایگاه مناسبی قرار داشته باشند می توان شاهد خلق آثار فاخر و درخشانی بر اساس مبانی دین اسلام و ترویج فرهنگ عاشورا که نهضت امام خمینی (ره) از آن نشات گرفته، توسط آنها بوده و باشیم.

میمنت آبادی عنوان کرد: در حال حاضر نیز هنرمندان متعهد و حسینی کردستان در زمینه فرهنگ، هنر و ادب فعالیتهای مثبتی دارند که البته این حضور باید پررنگ تر شود و از تمام ظرفیت های این استان در حوزه های مختلف به نحو مناسب و شایسته ای بهره برداری شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به فعال شدن دبیرخانه دائمی سوگواره فرهنگی، هنری و ادبی آیین های عاشورایی در شهرستان قروه افزود: این سوگواره در قالب 10 برنامه کلان فرهنگی، هنری و ادبی و با رویکردی جهادی در سال جهاد اقتصادی در سراسر شهرستان های استان در ایام محرم و صفر سال جاری برگزار می شود که برگزیدگان در آیین اختتامیه سوگواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

میمنت آبادی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با نحله های انحرافی را از مهمترین اهداف این سوگواره عنوان کرد و گفت: انتظار می رود با عنایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه ی تثبیت و پرورش یک برنامه فرهنگی کلان مشابه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با محوریت استان فرهنگی کردستان با این سوگواره محقق شود.

وی گفت: در قالب این سوگواره برنامه های مختلفی از جمله جشنواره استانی هنرهای تجسمی عاشورا در دو بخش نقاشی و گرافیک، مسابقه استانی خوشنویسی عاشورا در دو بخش ثلث و نستعلیق، مسابقه استانی نشریه دیواری عاشورا در دو رده سنی 12 تا 18 سال و 19 تا 35 سال به میزبانی سقز، همایش استانی مقابله یا نحله های انحرافی عاشورا به میزبانی دهگلان، مسابقه منطقه ای پیامک و وبلاگ نویسی عاشورا به میزبانی دیواندره، مسابقه منطقه ای داستانک عاشورا به میزبانی سروآباد اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: مسابقه منطقه ای عکس عاشورا در دو بخش آیینی مذهبی و عاشورا به میزبانی کامیاران، سوگواره فیلم 72 ثانیه ای عاشورا به میزبانی سنندج، مسابقه منطقه ای تعزیه خوانی عاشورا به میزبانی بیجار و چهارمین همایش سراسری شعر عاشورایی در دو بخش شعر و قطعه ادبی به میزبانی قروه از دیگر برنامه های این سوگواره عاشورایی است.