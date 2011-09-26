تست دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری دیگر مثبت شد/ 27 فوتبالیست پاک بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از ارسال 28 نمونه تست دوپینگ به آزمایشگاه کلن آلمان، 27 نمونه منفی و یک نمونه مثبت اعلام شد. این نمونه‌ها، به نمونه گیری هفته‌های نخستین لیگ‌برتر تعلق دارد و همچنین نمونه‌های خارج از مسابقات است.

وی اضافه کرد: نمونه مثبت اعلام شده متعلق به بازیکن حاضر در لیگ برتر است که به دلیل وجود ماده ممنوعNORANDROSTERONE، نمونه این بازیکن مثبت اعلام شده است. بر همین اساس مراحل اولیه ابلاغ به این بازیکن و باشگاه ذیربط انجام شده و بازیکن مذکور ظرف مدت 24 ساعت در صورتی که تقاضای آنالیز نمونه B خود را داشته باشد، می‌تواند درخواست خود را به کمیته پزشکی ارائه کند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص همایش برگزار شده به میزبانی هیئت فوتبال آذربایجان غربی اظهار داشت: همایش یک روزه مبانی آموزش کنترل دوپینگ در شهرستان نقده و با حضور بیش از 80 شرکت کننده از فعالان این استان و به مدرسی توحید سیف و علی رئوفی برگزار شد.

هاشمیان در پایان گفت: هشتم مهرماه نیز سمیناری یک روزه به میزبانی هیئت مازندران برگزار خواهد شد که مدرسی این دوره بر عهده من، هراتیان و محتشمیان است.

