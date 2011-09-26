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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

"گلچهره"برنده جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان شد

"گلچهره"برنده جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان شد

فیلم سینمایی"گلچهره"ساخته وحید موسائیان برنده جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی فیلم باتومی کشور گرجستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به همراه فیلم " کولی" از جمهوری چک جایزه بزرگ جشنواره را به صورت مشترک دریافت کردند. دراین دوره از جشنواره فیلم باتومی آثاری از کشورهای لهستان، سوئد، دانمارک، روسیه، آلمان، انگلستان ، فرانسه و کرواسی در بخش رقابتی حضور داشتند و داریوش مهرجویی فیلمساز برجسته کشور از جمله داوران بخش مسابقه این رویداد بود.

درپایان جشنواره نیز جایزه یک عمر دست آورد سینمایی به داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی اهدا شد. ششمین جشنواره بین المللی فیلم باتومی از 26 شهریور تا دوم مهرماه سال جاری در گرجستان برگزار شد.
 

کد مطلب 1417256

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