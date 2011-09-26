"گلچهره"برنده جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به همراه فیلم " کولی" از جمهوری چک جایزه بزرگ جشنواره را به صورت مشترک دریافت کردند. دراین دوره از جشنواره فیلم باتومی آثاری از کشورهای لهستان، سوئد، دانمارک، روسیه، آلمان، انگلستان ، فرانسه و کرواسی در بخش رقابتی حضور داشتند و داریوش مهرجویی فیلمساز برجسته کشور از جمله داوران بخش مسابقه این رویداد بود.

درپایان جشنواره نیز جایزه یک عمر دست آورد سینمایی به داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی اهدا شد. ششمین جشنواره بین المللی فیلم باتومی از 26 شهریور تا دوم مهرماه سال جاری در گرجستان برگزار شد.

