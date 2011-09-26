مدارس سما از ارکان مهم شناسایی دانش آموزان خلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهربان ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس سما شهر زاهدان با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کمی و کیفی آموزش کشور اظهار داشت: بنیاد نخبه پروری در مدرسه شکل می گیرد و مدارس سما یکی از ارکان تعلیم و تربیت جوانان و آینده سازان بویژه در مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی، تمام سعی خود را در این راستا نموده و توانسته است موفق و چشمگیر عمل کند.

وی گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان نیروهای آینده ساز کشور هستند مدارس سما بسترهای لازم فراهم نموده تا بتوانند در محیطی آرام ویژگی های ناب خود را کشف نموده و پرورش دهند.

وی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما را در زمینه پرورش نخبگان کشور بسیار چشمگیر خواند و افزود: هم اکنون کیفیت و کمیت آموزشی در مدارس سما بسیار بهتر از مدارس دولتی و غیر دولتی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان داشت: این دانشگاه و معاونت سما امروز در پذیرش دانش آموزان، دانشجویان، جذب هیئت علمی و بسیاری موارد دیگر موفق از دیگر مراکز آموزش عالی عمل نموده اند.