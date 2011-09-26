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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

مهربان:

مدارس سما از ارکان مهم شناسایی دانش آموزان خلاق است

مدارس سما از ارکان مهم شناسایی دانش آموزان خلاق است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: مدارس سما یکی از ارکان مهم برای شناسایی دانش آموزان خلاق و نخبه کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهربان ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس سما شهر زاهدان با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کمی و کیفی آموزش کشور اظهار داشت: بنیاد نخبه پروری در مدرسه شکل می گیرد و مدارس سما  یکی از ارکان تعلیم و تربیت جوانان و آینده سازان بویژه در مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی، تمام سعی خود را در این راستا نموده و توانسته است موفق و چشمگیر عمل کند.

وی گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان نیروهای آینده ساز کشور هستند مدارس سما بسترهای لازم فراهم نموده تا بتوانند در محیطی آرام ویژگی های ناب خود را کشف نموده و پرورش دهند.

وی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما را در زمینه پرورش نخبگان کشور بسیار چشمگیر خواند و افزود: هم اکنون کیفیت و کمیت آموزشی در مدارس سما بسیار بهتر از مدارس دولتی و غیر دولتی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان داشت: این دانشگاه و معاونت سما امروز در پذیرش دانش آموزان، دانشجویان، جذب هیئت علمی و بسیاری موارد دیگر موفق از دیگر مراکز آموزش عالی عمل نموده اند.

کد مطلب 1417258

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