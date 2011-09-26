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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

قمری به مهر خبر داد:

برگزاری یادواره 143 شهید ورزشکار استان مرکزی در آبانماه امسال

برگزاری یادواره 143 شهید ورزشکار استان مرکزی در آبانماه امسال

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی از برگزاری دومین یادواره 143 شهید ورزشکار استان مرکزی در آبان ماه امسال خبر داد.

خسرو قمری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این یادواره با هدف تجلیل از مقام شامخ شهیدان 8 سال جنگ تحمیلی و اشنایی نسل جوان ورزشکار استان با رشادت های ورزشکاران عصر جنگ برگزار می شود.

وی ادامه داد: دومین یادواره شهدای فرهنگی استان مرکزی همزمان با هفته تربیت بدنی در اراک برگزار خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ دینی و اخلاقی در بین ورزشکاران جامعه افزود: ورزشکاران الگوهای جوانان استان بوده و باید با تقویت بعد دینی و  اخلاقی آنها الگویی کامل از جوان ورزشکار به جامعه معرفی کرد.

قمری بیان داشت: مسئولین ورزش کشور باید با توجه به مسائل اخلاقی در کنار مسائل فنی ورشکاران ایران اسلامی را به عنوان الگوی ورزشکار ایرانی اسلامی در جهان معرفی کنند.

کد مطلب 1417261

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