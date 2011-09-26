برگزاری یادواره 143 شهید ورزشکار استان مرکزی در آبانماه امسال

خسرو قمری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این یادواره با هدف تجلیل از مقام شامخ شهیدان 8 سال جنگ تحمیلی و اشنایی نسل جوان ورزشکار استان با رشادت های ورزشکاران عصر جنگ برگزار می شود.

وی ادامه داد: دومین یادواره شهدای فرهنگی استان مرکزی همزمان با هفته تربیت بدنی در اراک برگزار خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ دینی و اخلاقی در بین ورزشکاران جامعه افزود: ورزشکاران الگوهای جوانان استان بوده و باید با تقویت بعد دینی و اخلاقی آنها الگویی کامل از جوان ورزشکار به جامعه معرفی کرد.

قمری بیان داشت: مسئولین ورزش کشور باید با توجه به مسائل اخلاقی در کنار مسائل فنی ورشکاران ایران اسلامی را به عنوان الگوی ورزشکار ایرانی اسلامی در جهان معرفی کنند.