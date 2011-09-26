بهسازی سوخت در اولین واحد مرغداری قزوین پایان یافت

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات اجرایی بهینه سازی مصرف سوخت در اولین واحد مرغ مادر گوشتی استان به ظرفیت 57 هزار و500 قطعه به پایان رسیده است.

جلوخانی افزود: در راستای اجرای طرح خوداجرایی بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریهای استان نسبت به بهینه سازی مصرف سوخت با مشارکت یکی از تولید کنندگان اقدام شده است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح نسبت به عایق کاری و ایزولاسیون سقف و دیوارها اصلاح سیستم های حرارتی و نصب پنجره های اتوماتیک جهت کنترل ورودی و خروجی هوا، نصب سیستم اتوماسیون جهت کنترل دقیق میزان دما و رطوبت و گازهای آلاینده اقدام شده است

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جلوخانی یادآورشد: در اجرای این طرح بیش از سه میبلیارد و500 میلیون ریال هزینه شد که سازمان جهاد کشاورزی برای مشارکت در اجرای این طرح مبلغ 960 میلیون ریال پرداخت کرده و مابقی توسط مرغدار هزینه شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: بر پایه آمارهای ارائه شده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور صنعت مرغداری بعد از ناوگان حمل و نقل کشوری دومین رتبه مصرف سوخت در کشور را دارد که دلیل عمده آن بکار گیری تجهیزات قدیمی و غیراستاندارد، روشهای سنتی گرمایش، ضعف مدیریت و ضعف ساختار و ساختمانها و عدم آشنایی با اصول بهره وری انرژی است.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با اجرای این گونه طرح ها گام مهمی در کاهش مصرف سوخت و هزینه تولید برداشته شود.





