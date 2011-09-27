نفت تهران با سرمربیگری کاوه در لیگ برتر شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در تیم "خونه به خونه"، محسن کاوه که سال گذشته به همراه وی در تیم نفت تهران حضور داشت در تیم جدید وی را همراهی نمی کند.

بر این اساس محسن کاوه امسال به عنوان سرمربی در تیم نفت تهران حضور خواهد داشت و در لیگ برتر کشتی سرمربی و مربی تیم ملی از هم جدا شدند.

نفت تهران که سال گذشته به مقام دومی لیگ برتر رسید، مقابل تیم سرمربی تیم ملی که مهره های قابل اتکایی نظیر رضا یزدانی و مهدی تقوی را جذب کرده است کار سختی پیش رو دارد.

حضور همزمان سال گذشته محمدی و کاوه در تیم نفت تهران حاشیه های بسیار زیادی برای تیم ملی و این دو مربی به همراه داشت.

لیگ برتر کشتی آزاد احتمالا از اواخر مهر ماه آغاز می شود.