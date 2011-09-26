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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

لیونل مسی به دنبال ثبت رکورد بهترین گلزن تاریخ بارسلونا

لیونل مسی به دنبال ثبت رکورد بهترین گلزن تاریخ بارسلونا

مهاجم آرژانتینی بارسلونا امیدوار است به عنوان برترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی که تا به حال 12 بار در تیم فوتبال بارسلونا "سه گله" شده، 192 گل در رقابت های اروپایی و اسپانیا برای این تیم به ثمر رسانده است.

"لاژلو کوبالا"  در دهه 50 میلادی 194 گل برای بارسا به ثمر رساند و مسی تنها به دو گل نیاز دارد تا به تعداد گل های این مهاجم مجارستانی برسد. اما رکورد گلزنی در بارسا در دستان سزار رودریگز است که حد فاصل سال های 1939 و 1955 برای بارسا بازی می کرد و 235 گل برای تیم اسپانیایی به ثمر رساند.

مسی در این خصوص به سایت باشگاه بارسلونا گفت: من کاملا در این خصوص خونسردم. به هر بازی در زمان خودش فکر می کنم اما واقعا هیجان زده می شوم چنانچه بتوانم عنوان برترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا را از آن خود کنم.

وی افزود: از زمان بازیگری کوبالا خیلی سال گذشته اما امیدوارم بتوانم رکورد این بازیکن را پشت سر بگذارم. می خواهم به روند گلزنی خود ادامه بدهم تا رکورد جدیدی را ثبت کنم.

کد مطلب 1417272

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