روسیه 6 سال دیگر را از دست می دهد/ پوتین و مدودف از قبل توافق کرده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "میخائیل گورباچف" تصمیم نخست وزیر روسیه برای بازگشت به کرملین را به باد انتقاد گرفت. وی در گفتگو با رسانه های روسی گفت "ولادیمیر پوتین" پس از روی کار آمدن با انحصار قدرت، اقدام به تخریب نهادهای دمکراتیک کرده است.

وی با اشاره به اعلام رسمی نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری 2012 روسیه افزود: اکنون مشخص می شود که پوتین و مدودف از مدتها قبل برای این کار توافق کرده بودند.

گورباچف 80 ساله ضمن هشدار در مورد انتخاب مجدد پوتین به ریاست جمهوری اظهار داشت: اگر رئیس جمهوری آینده تنها به فکر بازپس گیری قدرت باشد، روسیه شش سال دیگر را از دست می دهد.

به گفته وی روسیه به اجرای اصلاحات فوری در تمامی زمینه ها به ویژه سیاست دارد و رئیس جمهوری جدید باید این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است اعلام نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به ماهها گمانه زنی در میان گروههای سیاسی روسیه پایان داده و امید مخالفان وی برای پیروزی در این انتخابات را به حداقل رساند.