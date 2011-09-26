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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، هم اکنون شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن، ازن و دی اکسید نیتروژن نسبت به روز گذشته در همین ساعات کاسته و از میزان غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق کمتراز ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعات افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم قرار دارد.
 
از سویی گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری در شهرهای شمالی نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد می باشد به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.
 
دراین شرایط افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن وجود دارد.
 
توصیه می شود در شرایط ناسالم افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.
 
کد مطلب 1417279

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