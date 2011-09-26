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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

فضلی:

کمک های مردمی به کمیته امداد همدان 89 درصد افزایش یافت

کمک های مردمی به کمیته امداد همدان 89 درصد افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: کمک های مردمی به کمیته امداد همدان در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سال گذشته 89 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضلی در دومین گردهمایی معاونان، مدیران و روسای ادارات استان همدان افزود: کمک های مردمی در ایام ماه مبارک رمضان از هشت میلیارد و 380 میلیون ریال سال 89 به 15 میلیارد و 843 میلیون ریال در سال جاری رسیده است.

وی با تقدیر از فعالیت های گسترده مسئولان و مدیران کمیته امداد در ماه مبارک رمضان، رشد و توسعه مشارکت های مردمی و ارتقا سطح کمی و کیفی برنامه ها را حاصل تلاش و جدیت امدادگران به منظور خدمات رسانی بهینه و گسترده به نیازمندان و خانواده های تحت حمایت عنوان کرد.

فضلی با اشاره به جذب چهار هزار نفر حامی برای ایتام تحت حمایت امداد استان همدان در ماه مبارک رمضان، پیگیری، نگاهداشت و برقراری ارتباط تنگاتنگ با خیرین و حامیان را در راستای بهره مندی حداکثری از حمایت های مادی و معنوی آنها از ایتام ضروری دانست.

وی افزود: اطعام 102 هزار نفر از مددجویان و نیازمندان با کمک چهار میلیارد ریالی مردم نیکوکار و خیر استان همدان از جمله فعالیتهای گسترده و برنامه های بسیار مهم این نهاد بوده است.

کد مطلب 1417281

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