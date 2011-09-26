کمک های مردمی به کمیته امداد همدان 89 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضلی در دومین گردهمایی معاونان، مدیران و روسای ادارات استان همدان افزود: کمک های مردمی در ایام ماه مبارک رمضان از هشت میلیارد و 380 میلیون ریال سال 89 به 15 میلیارد و 843 میلیون ریال در سال جاری رسیده است.

وی با تقدیر از فعالیت های گسترده مسئولان و مدیران کمیته امداد در ماه مبارک رمضان، رشد و توسعه مشارکت های مردمی و ارتقا سطح کمی و کیفی برنامه ها را حاصل تلاش و جدیت امدادگران به منظور خدمات رسانی بهینه و گسترده به نیازمندان و خانواده های تحت حمایت عنوان کرد.

فضلی با اشاره به جذب چهار هزار نفر حامی برای ایتام تحت حمایت امداد استان همدان در ماه مبارک رمضان، پیگیری، نگاهداشت و برقراری ارتباط تنگاتنگ با خیرین و حامیان را در راستای بهره مندی حداکثری از حمایت های مادی و معنوی آنها از ایتام ضروری دانست.

وی افزود: اطعام 102 هزار نفر از مددجویان و نیازمندان با کمک چهار میلیارد ریالی مردم نیکوکار و خیر استان همدان از جمله فعالیتهای گسترده و برنامه های بسیار مهم این نهاد بوده است.