به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه هفتههای دهم تا سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار تیمهای پرسپولیس و سپاهان روز جمعه 28 آبانماه برگزار میشود.
همچنین دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز که جدال امیر قلعهنویی با تیم پیشین خود است، روز پنجشنبه 21 مهرماه برگزار شده و تیمهای استقلال و راهآهن هم روز جمعه 22 مهرماه به مصاف همدیگر میروند.
برنامه هفتههای دهم تا سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هفته دهم
پنجشنبه 21/07/90
* صبای قم - ذوبآهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی، ساعت 17، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
جمعه 22/07/90
* نفت تهران - مس سرچشمه ، ساعت 16:50، ورزشگاه دستگردی تهران
* فجرسپاسی شیراز - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه عضدی رشت
* شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر، ساعت 17:45، ورزشگاه تختی آبادان
* استقلال تهران - راهآهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه 23/07/90
* مس کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه باهنر کرمان
هفته یازدهم
پنجشنبه 28/07/90
* مس سرچشمه کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه باهنر کرمان
* صبای قم - شهرداری تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه یادگار امام (ره)
* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه بهشتی بوشهر
جمعه 29/07/90
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی انزلی
* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* تراکتورسازی تبریز - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
(زمان دو دیدار ذوبآهن اصفهان - استقلال تهران و راهآهن - سپاهان اصفهان متعاقبا اعلام میشود)
هفته دوازدهم
شنبه 07/08/90
* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:40، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نفت تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - صبای قم، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی آبادان
* استقلال تهران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی
یکشنبه 08/08/90
* شهرداری تبریز - ذوبآهن اصفهان، ساعت 15:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مس کرمان - راهآهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه باهنر کرمان
* داماش گیلان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:35، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* سایپا البرز - فولاد خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:40، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
هفته سیزدهم
جمعه 27/08/90
* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران
* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی انزلی
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
شنبه 28/08/90
* مس سرچشمه کرمان - داماش گیلان، ساعت 16:10، ورزشگاه باهنر کرمان
* راهآهن - سایپا البرز، ساعت 16:20، ورزشگاه اکباتان تهران
* ذوبآهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
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