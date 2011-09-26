به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان روز جمعه 28 آبانماه برگزار می‌شود.

همچنین دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز که جدال امیر قلعه‌نویی با تیم پیشین خود است، روز پنجشنبه 21 مهرماه برگزار شده و تیم‌های استقلال و راه‌آهن هم روز جمعه 22 مهرماه به مصاف همدیگر می‌روند.

برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته دهم

پنجشنبه 21/07/90

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی، ساعت 17، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

جمعه 22/07/90

* نفت تهران - مس سرچشمه ، ساعت 16:50، ورزشگاه دستگردی تهران

* فجرسپاسی شیراز - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش گیلان - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه عضدی رشت

* شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر، ساعت 17:45، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال تهران - راه‌آهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه 23/07/90

* مس کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه باهنر کرمان

هفته یازدهم

پنجشنبه 28/07/90

* مس سرچشمه کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* صبای قم - شهرداری تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه یادگار امام (ره)

* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه بهشتی بوشهر

جمعه 29/07/90

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی انزلی

* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* تراکتورسازی تبریز - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

(زمان دو دیدار ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران و راه‌آهن - سپاهان اصفهان متعاقبا اعلام می‌شود)

هفته دوازدهم

شنبه 07/08/90

* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:40، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نفت تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه دستگردی تهران

* صنعت نفت آبادان - صبای قم، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال تهران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی

یکشنبه 08/08/90

* شهرداری تبریز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مس کرمان - راه‌آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه باهنر کرمان

* داماش گیلان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:35، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* سایپا البرز - فولاد خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:40، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته سیزدهم

جمعه 27/08/90

* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران

* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی انزلی

* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه 28/08/90

* مس سرچشمه کرمان - داماش گیلان، ساعت 16:10، ورزشگاه باهنر کرمان

* راه‌آهن - سایپا البرز، ساعت 16:20، ورزشگاه اکباتان تهران

* ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز