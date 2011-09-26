  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

از سوی سازمان لیگ؛

برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم لیگ‌برتر اعلام شد

برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم لیگ‌برتر اعلام شد

سازمان لیگ‌ برتر برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان روز جمعه 28 آبانماه برگزار می‌شود.

همچنین دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز که جدال امیر قلعه‌نویی با تیم پیشین خود است، روز پنجشنبه 21 مهرماه برگزار شده و تیم‌های استقلال و راه‌آهن هم روز جمعه 22 مهرماه به مصاف همدیگر می‌روند.

برنامه هفته‌های دهم تا سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
هفته دهم
پنجشنبه 21/07/90
* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی، ساعت 17، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

جمعه 22/07/90
* نفت تهران - مس سرچشمه ، ساعت 16:50، ورزشگاه دستگردی تهران
* فجرسپاسی شیراز - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه عضدی رشت
* شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر، ساعت 17:45، ورزشگاه تختی آبادان
* استقلال تهران - راه‌آهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه 23/07/90
* مس کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه باهنر کرمان

هفته یازدهم
پنجشنبه 28/07/90
* مس سرچشمه کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه باهنر کرمان
* صبای قم - شهرداری تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه یادگار امام (ره)
* شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه بهشتی بوشهر

جمعه 29/07/90
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی انزلی
* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* تراکتورسازی تبریز - سایپا البرز، ساعت 17،  ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
(زمان دو دیدار ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران و راه‌آهن - سپاهان اصفهان متعاقبا اعلام می‌شود)

هفته دوازدهم
شنبه 07/08/90
* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:40، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نفت تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - صبای قم، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی آبادان
* استقلال تهران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی

یکشنبه 08/08/90
* شهرداری تبریز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مس کرمان - راه‌آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه باهنر کرمان
* داماش گیلان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:35، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* سایپا البرز - فولاد خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:40، ورزشگاه فولادشهر اصفهان 

هفته سیزدهم
جمعه 27/08/90
* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران
* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی انزلی
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه 28/08/90
* مس سرچشمه کرمان - داماش گیلان، ساعت 16:10، ورزشگاه باهنر کرمان
* راه‌آهن - سایپا البرز، ساعت 16:20، ورزشگاه اکباتان تهران
* ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

کد مطلب 1417285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها