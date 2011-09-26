ماه مهر طلیعه شادیها و نشاط علمی در مدارس و دانشگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مدارس سراسر کشور مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس سما تاکستان روز دوشنبه با حضور جواد طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، حجت السلام محقق امام جمعه موقت تاکستان، هیئت رئیسه واحد و اولیای دانش آموزان برگزار شد.

جواد طاهری در این مراسم اظهارداشت: انسان موفق کسی است که در زندگی دارای هدف و برنامه باشد و در راه رسیدن به این خواسته نباید به حاشیه ها توجه کند بلکه باید تمام فکر معطوف رسیدن به هدف شود.

وی بیان کرد: شما دانش آموزان نیز باید فراگیری علم و دانش را هدف اصلی خود قرار دهید و با دست یافتن به تعالی علمی و اخلاقی علاوه بر کسب موفقیت به عنوان رکورد دار اخلاق و علم در جامعه مطرح شوید.

در ادامه مراسم حجت الاسلام محقق امام جمعه موقت تاکستان با اشاره اینکه دانش آموزان به عنوان آینده سازان و پرچم داران اسلام به شمار می آیند تصریح کرد: در ایران بعد از ورود اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی تبلور اخلاقی و علمی نمود بیشتری پیدا کرد و این حرکت در حال جهانی شدن بوده و ایران به عنوان سرحلقه تمامی مسائل دینی، علمی و اخلاقی دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: شما دانش آموزان و آینده سازان ادامه دهنده این حرکت عظیم و جهانی خواهید بود و برای موفقیت در اهداف خود باید به دو بال علم وایمان مجهز شوید.

امام جمعه موقت تاکستان در پایان گفت: احترام به پدر و مادر و معلمان و توجه به علم از وظایف اصلی شما دانش آموزان است تا بتوانید به آنچه هدف گذاری کرده اید نائل شوید.

در ابتدای مراسم مهرعلیان معاونت سما واحد تاکستان گزارشی از روند شکل گیری سازمان سما در20 سال گذشته ارائه کرد.