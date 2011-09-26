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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

وزیر کشور سه شنبه به هرمزگان سفر می کند

وزیر کشور سه شنبه به هرمزگان سفر می کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر کشور ظهر سه شنبه برای حضور در دو برنامه به هرمزگان سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار ظهر سه شنبه برای حضور در مراسم تودیع و معارفه استاندار هرمزگان و بدرقه کشتی آزادی به بندرعباس سفر خواهد کرد.

وزیر کشور در بدو ورود به بندرعباس با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام می کند و در مراسم بدرقه کشتی مهرورزان که حامل کمکهای مردم جمهوری اسلامی ایران به مردم سومالی است شرکت خواهد کرد.

همچنین محمد نجار ساعت 15 در مراسم تودیع و معارفه استاندار هرمزگان  حضور خواهد یافت.

بعد از ظهر سه شنبه با حضور وزیر کشور از زحمات حسین هاشمی تختی استاندار سابق هرمزگان تقدیر و تشکر خواهد شد و ابراهیم عزیزی به عنوان استاندار جدید هرمزگان معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1417290

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