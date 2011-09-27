دانشگاه آزاد اسلامی قزوین میزبان نمایشگاه عکس دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر در این نمایشگاه که با هدف بزرگداشت شهدا و ترویج تفکر و فرهنگ شهادت برگزار شده، بیش از30 قطعه عکس و پوستر از شهدای استان قزوین که در عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده اند، به نمایش درآمده است.

هم چنین عرضه و فروش بیش از 200 عنوان کتاب با موضوع جنگ و دفاع مقدس، نمایش لوازم جنگی همچون پوکه های توپ، مینهای جنگی، شبیه سازی سنگرهای جهبه های نبرد حق علیه باطل، سقاخانه، سربند، چفیه، فانوس و لوازم شخصی رزمندگان اسلام از دیگر وسایلی است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.



نمایشگاه عکس دفاع مقدس چهارم مهرماه به مدت یک هفته در سالن ورزشی امینی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دایر است.



نمایشگاه عکس شهدای دفاع مقدس با همکاری کانون" راز عروج" معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برپا شده است.

علاقمندان می توانند در زمان برپایی نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 صبح تا پنج بعدازظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.