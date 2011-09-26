جنگ در کنار انقلاب دو تجربه گرانقدر برای اداره کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم جشن ایثار، ویژه ایثارگران دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن همایش‌های این دفتر برگزار شد، با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اظهار داشت: اقیانوس بزرگی از تجربه و عبرت در جنگ است که هر چه بازخوانی شود همیشه تجربیات زیادی در دل خود دارد.



وی با بیان این که جنگ تحمیلی در کنار انقلاب دو تجربه گرانقدر برای اداره کشور هستند، تصریح کرد: انقلاب توانایی اسلام را در اداره کشور از طریق مردم و جنگ توانایی اسلام را در اداره و امنیت کشور از طریق دولت اسلامی به نمایش گذاشت و در هر دو صحنه اسلام توانست بروز و ظهور خود را نشان دهد.



رضایی در ادامه با بیان این که انقلاب یک ایده، تجربه و نظریه جدیدی در روابط بین‌الملل و سیاست داخلی، حکومت داری و حکمرانی بود، اظهار داشت: انقلاب حرف جدیدی بود که باید امتحان خود را پس می‌داد.



امام جنگ را به اثبات توانایی اسلام در اداره کشور تبدیل کرد



وی یادآور شد: آنان جنگ را برای چیز دیگری به وجود آورده بودند اما امام خمینی(ره) جنگ را تبدیل به اثبات توانایی اسلام در اداره کشور کرد و به گفته یکی از کارشناسان، آنان جنگ را درست کردند تا آبروی روحانیت را بریزند و بگویند که شما هیچ کاری را نمی توانید انجام دهید و ملت ما را به اشتباه کردن و عذرخواهی از آمریکا وادار کنند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جنگ هم چیز خشونت آمیزی بود چرا که آنان از هر سلاح و تجهیزاتی علیه ایران استفاده کردند و در آن زمان ارتش و سپاه نیز خود را در سیستم حکومتی کشور پیدا نکرده بود و آمادگی لازم جهت دفاع را نداشت.



دشمنان از شروع جنگ دو نتیجه را دنبال می کردند



وی با اشاره به این که دشمنان با این کار می خواستند کمر انقلاب، امام و نظام نوپای جمهوری اسلامی را به خاک برسانند، اظهار داشت: آنها می خواستند با جنگ به دو نتیجه برسند، یکی این که ملت ایران را به اوضاع قدیم برگردانند و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را از آنان بگیرند و دیگر این که به کشورهای اسلامی بگویند که شما دنباله رو ایران نباشید چرا که سرنوشت شما هم جنگ خواهد بود.



رضایی در ادامه به تشریح اوضاع ایران بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس و مسائل داخلی و خارجی پیرامون آن پرداخت و تصریح کرد: بخشی از تاریخ ایران که مربوط به مسائل اطلاعاتی و امنیتی است برای مردم ما توضیح داده نشده، در سال های 59، 60 و 61 اسراری وجود دارد که اگر مردم ما و نخبگان سیاسی این را بفهمند که تا کنون چه خون هایی پای این نظام ریخته شده حتی یک لحظه هم با یکدیگر اختلاف نمی کنند که اگر بکنند باید اسم آنان را خائن به نظام نامید.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزات و دفاع افرادی گمنامی مثل شهید همت، باکری، احمد متوسلیان و زین الدین اشاره کرد و گفت: هر کدام از این افراد با 30، 40 نفر افراد زیردست خود مظلومانه می جنگیدند و حتی مسئولین نظام هم آنها را نمی‌شناختند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این افراد در مکتب امام و روحانیت و پای منبرها ساخته شده بودند و با ورود این افراد ادبیات جبهه و جنگ تغییر کرد، دیگر خبری از اسم شیر و پلنگ برای نام عملیات ها نبود و عملیات ها با نام های یا زهرا و یا ابوالفضل شروع می شد و با نام های بیت المقدس، فتح المبین و ... نامگذاری می شدند.



وی افزود: اینان جبهه را شعاری اداره نمی کردند و با ابتکار و عقلانیت کار می کردند و تا دنیا بفهمد که چه اتفاقی در حال وقوع است، خرمشهر آزاد شد.



رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به قطع نامه 598 اشاره کرد و گفت: صدام در زمانی مجبور شد تا قطع نامه 598 را بنویسد تا ما مرز بین المللی و امتیازات دیگری را که می خواستیم بگیریم.



پذیرش قطع نامه 598 دو نتیجه شیرین برای ایران به همراه داشت



وی به حوادث بعد از تدوین قطع نامه 598 و سرانجام پذیرش آن اشاره کرد و اظهار داشت: پذیرش این قطع نامه از سوی امام یک شاهکار سیاسی بود و هر چند ما با تلخی آن را پذیرفتیم اما برای ما در پایان دو نتیجه شیرین داشت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در آن زمان وضعیت بدی بر جبهه حاکم بود و ما با کبود نیرو مواجه بودیم، که پذیرش قطع نامه 598 یک تحول عظیم در جبهه ها به وجود آورد و مردم سراسیمه به سوی جبهه آمدند، اما عراق از این مسئله غافل بود و حمله کرد و خرمشهر را به محاصره خود درآورد اما دوباره موتور جنگ ایران به راه افتاد و ما توانستیم عراق را در خرمشهر و کرمانشاه شکست سنگینی دهیم.



وی ادامه داد:‌ پیروزی دوم ما به دنبال پذیرش قطع نامه 598 ، این بود که در آخرین لحظات جنگ ما توانستیم ثابت کنیم که صدام متجاوز و به دنبال جنگ است.